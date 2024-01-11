منظمة كوردية للتبرع بالأعضاء البشرية في كوردستان تشكو عدم وجود مستشفى تخصصي

2024-01-11 13:20:34 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت منظمة "المتبرعين بالأعضاء البشرية" في كوردستان، يوم الخميس، عن أعداد الأعضاء التي تم التبرع من قبل أصحابها "قبل الوفاة"، فيما شكت من عدم وجود مستشفى تخصصي في الإقليم لهذا الغرض.

وقال رئيس منظمة "المت فرهاد قادر، لوكالة شفق نيوز، إن "المنظمة تأسست منذ 11 عاماً ولغاية الآن تم استلام 6800 استمارة عضوية من قبل المواطنين، لكن بسبب الشروط الموضوعة من قبلنا بخصوص قبول العضوية لم يتم قبول سوى 1230 عضواً رسمياً لغاية الآن، أغلبهم مستعدين للتبرع بأعضائهم بعد موتهم لمن يحتاجها من أفراد أسرهم:.

وأضاف أنه "كل إنسان يموت ممكن أن يتبرع بستة أو سبعة أعضاء من جسده، ونحن لغاية الآن لدينا 4 كُلى تم التبرع بها من قبل المنتمين للمنظمة الأحياء لكن مع الأسف توفي 6 من أعضاء المنظمة دون الاستفادة من أعضائهم البشرية بسبب عدم وجود المستشفى المختصة".

وتابع قادر "حالياً نحن نبحث مع وزارة الصحة إمكانية افتتاح مستشفى من قبل القطاع الخاص للاستفادة من التبرع بالأعضاء البشرية من قبل المنتمين لمنظمتنا"، مؤكداً أنه "وفقاً لإحصائيتنا ففي مستشفى (شار) فقط يتم شهرياً إجراء من 500 إلى 800 عملية غسل كلوي، وكل عملية تكلف الدولة 100 دولار".

وأكد أنه "في حال توفر مستشفى مختص فمن الممكن أن نقدم لها نحو عشرة متبرعين شهرياً وهذا سيسهم في إعادة الحياة لعدد من المواطنين".