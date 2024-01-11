أمين بغداد يكشف عن مشروع لربط جسري الطابقين والمعلق وسط بغداد

2024-01-11 13:38:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

كشف أمين بغداد عمار موسى، اليوم الخميس، عن مشروع لربط جسري الطابقين والمعلق وسط بغداد، فيما أشار إلى أن مشاريع فك الاختناقات تسير بوتيرة متسارعة بفضل متابعة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المشروع اللاحق ما قبل الأخير في حزمة مشاريع فك الاختناقات، هو تكملة جسر الطابقين باتجاه الجسر المعلق، إذ سيتم خلال فترة قليلة وضع حجر الأساس له"، مؤكداً أن "العام الحالي 2024، سيكون عام الإنجازات".

وأضاف أنه "خلال فترة قريبة سيتم افتتاح أول مجسر من الحزمة الأولى ويدخل الخدمة وهو مجسر تقاطع الفنون الجميلة، وستتوالى الافتتاحات للمجسرات تباعاً بعد إنجازها من قبل الشركات العاملة بإشراف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات"، مشيراً إلى أن "نسب الإنجاز متقدمة جداً وبعضها هو متقدم حتى على جدول العمل الذي تم وضعه لهذه الشركات".

ولفت إلى أن "تقاطع عدن يسير بخطوات أسرع من خطوات جدول تقدم العمل، ومنتصف هذا العام أو قبله سوف يتم افتتاحه ويدخل الخدمة"، مبيناً أن "نفق معسكر الرشيد أيضاً مستمرة فيه الأعمال وبوتيرة عالية على مدار 24 ساعة".

وأكد أن "هذه الأعمال تتطلب الوقت والجهد باعتبارها أعمالاً ضخمة"، مطمئناً المواطنين بأن "الأعمال تسير بوتيرة وبسرعة عالية بفضل متابعة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وأيضاً المتابعة الميدانية لوزير الإعمار، والمتابعة المشتركة من قبل أمانة بغداد".