رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين العراق والدنمارك

2024-01-11 13:56:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، على ضرورة تعزيز العلاقات بين العراق والدنمارك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، السفير الدنماركي لدى العراق كرستيان تورنينغ".

وأكد الرئيس، خلال اللقاء، على "ضرورة تعزيز العلاقات بين العراق والدنمارك في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين".

وأشار إلى "أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين لدعم المساعي الدولية في إرساء الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

من جانبه، أكد سفير الدنمارك "دعم بلاده لجهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره، والحرص على توطيد علاقات الصداقة والتعاون وبما يخدم تطلعات الشعبين العراقي والدنماركي".

كما قدّم السفير "عرضا بشأن تنازل جلالة الملكة مارغريت الثانية عن العرش إلى ولي العهد الأمير فريدريك هنريك ومراسم التتويج المرتقبة".