النفط يقفز بعد أنباء عن اختطاف ناقلة نفط قرب سلطنة عمان

2024-01-11 14:11:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قالت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية في مذكرة، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، أن أربعة أو خمسة مسلحين صعدوا على ظهر ناقلة نفط إلى الشرق من صحار بسلطنة عمان.

وأشارت المذكرة إلى أن "الناقلة اتهمت في السابق بحمل نفط إيراني خاضع للعقوبات وصادرته الولايات المتحدة".

واوضحت أمبري إن "ناقلة النفط الخام التي ترفع علم جزر مارشال كانت تبحر في اتجاه بندر جاسك بإيران".

وقفزت أسعار النفط بقرابة 2 بالمئة، وبمعدلات أكبر من الارتفاعات الهادئة التي شهدتها في التعاملات الآسيوية، لتتجاهل الأسواق القفزة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.28 دولارا أو 1.72 بالمئة إلى 78.10 دولار للبرميل، بحلول الساعة 9:55 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78.10 دولارا أو 1.78 بالمئة إلى 72.64 دولار للبرميل.





المصدر: سكاي نيوز