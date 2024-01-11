السعداوي: سنفتتح ثلاثة مشاريع للنقل الخاص وآخر لسكك الحديد في نينوى

2024-01-11 14:20:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، عن افتتاح ثلاثة مشاريع للنقل الخاص وآخر لسكك الحديد في نينوى.

وقال السعداوي في مؤتمر صحفي مع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارتنا لمحافظة نينوى تأتي ضمن الزيارات الدورية الميدانية للمحافظات، وايضا جاءت لتقييم اداء دوائر وتشكيلات النقل في المحافظة".

واضاف السعداوي ان "هناك ثلاث مشاريع ستفتح للنقل الخاص ومشروع اخر لسكك الحديد في المحافظة"، مبينا انه"تمت مناقشة عدة ملفات لتطوير قطاع النقل في نينوى مع محافظها عبد القادر الدخيلي".

واوضح انه "تم التباحث ايضا حول ملف مشروع طريق التنمية ومسألة الاستملاكات والتعارضات، وكذلك ملف النقل العام وسكك الحديد واعادة تسيير قطارات المسافرين".

واكد السعداوي ان "برنامجنا الوزاري يولي محافظة نينوى اهتماما كبيراً"، مبينا ان "نينوى الحدباء وأهلها يستحقون منا كل الدعم والمساندة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

يذكر ان "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وصل اليوم الى محافظة نينوى لافتتاح عدد من المشاريع وتفقد عمل دوائر الوزارة في المحافظة، فيما زار ديوان المحافظة والتقى محافظها عبد القادر الدخيل.