طوكيو: معرض بغداد الدولي يعود الى الواجهة ونتمتع بعلاقات صديقة مع العراق

2024-01-11 14:24:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ وسام الملا

أكدت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، اليوم الخميس، ان مشاركة اليابان في دورات معرض بغداد ثقل اقتصادي واساسي، فيما اشار القائم باعمال السفارة اليابانية في العراق ماسيموتو كينيجي ان معرض بغداد يعود الى الواجهة.

وقال المدير العام للشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية مصطفى العاني في كلمة له خلال احتفالية اليوم الوطني الياباني وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): " نهنئ دولة اليابان الصديقة حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني الياباني ونتمنى لهم دوام التقدم والازدهار".

واستطرد، "انطلاقاً من عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين العراق اليابان، حيث تربط البلدين علاقة وثيقة وعلى مدى عقود طويلة باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين الحكومتين في العام 1944"، منوها الى "المساعي لديمومة وتعزيز هذه العلاقات".

واشار، الى ان "مشاركة اليابان في دورات معرض بغداد الدولي المستمرة في السنوات الأخيرة ثقل اقتصادي واساسي كبير لما تتمتع به من قوة اقتصادية عالمية كونها ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وتمتلك رؤية وتكنولوجيا متقدمة ومتطورة في شتى المجالات، إضافة الى ثقة المستهلك العراقي بالسلع اليابانية لقوتها ورصانتها ولسمعة الشركات اليابانية وشفافيتها في التعاملات التجارية".

وتابع، ان "الشعب العراقي ينظر بإعجاب الى تجربة اليابان الرائدة في معالجة الآثار المدمرة للحرب العالمية الثانية، ويتطلع الى الاستفادة من هذه التجربة في عملية البناء والاعمار".

واعرب، عن "شكره للجهود المبذولة للقائمين على الجناح الياباني في مشاركتهم بالدورة الحالية لمعرض بغداد الدولي، وتطلعه بزيادة الانشطة والفعاليات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال التواجد الجاد والفعلي للشركات اليابانية بالعراق".

بدوره اكد القائم باعمال السفارة اليابانية في العراق ماسيموتو كينيجي، في كلمة له خلال الاحتفالية، ان "معرض بغداد الدولي، يعود الى الواجهة، لاسيما مع مشاركة العديد من الدول والشركات في هذه الدورة".

واضاف، ان "العلاقات الاقتصادية اليابانية العراقية تتمتع بعلاقة صديقة وشهدت في السبعينيات فورة تجارية وبعد 2003 عادت النشاطات والعلاقات الاقتصادية"، مبينا ان "اليابان قدمت العديد من المساعدات في المناطق الجنوبية وبمجالات عدة".

ولفت، الى ان "العراق يتمتع بتاريخ غني وحضارة مابين النهرين ولديهم امكانيات كثيرة تتمثل بالموارد الغنية اضافة الى البشرية ذات الاغلبية الشابة، فضلا عن علاقاته الجيدة مع الدول"، موضحا ان "معرض بغداد الدولي يعد رابطا مهما، حيث شاركت في هذه الدورة نحو 18 شركة يابانية".

واعرب عن امله "بتطور العلاقات العراقية اليابانية بالمجالات كافة"، موضحا ان "السفارة اليابانية تستقبل العديد من النشاطات الثقافية".