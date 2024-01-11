نقيب الممثلين اللبنانيين: نحن مع ثقافة المقاومة

2024-01-11 14:30:04 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

أكد نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي ،اليوم الخميس، أن إقامة المهرجان في ظل احداث غزة ما هي الا دليل على الاستمرار وصراع البقاء والوجود ، فيما أشار إلى أن المسرح يجب ان يكون مقاوماً ومتمرداً ومناضلاً.

وقال بدوي لوكالة الانباء العراقية (واع): إنني "سعيد بحضوري فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة عشر هذا المهرجان الكبير الذي يقام على ارض العراق ارض الحضارات والفن، هذه الارض الولادة لكل المبدعين" ،مبيناً "نحن قريبون من المسرح العراقي، ومن اوائل المتابعين له، وكثير من الفنانين العراقيين الذين جاؤوا الى لبنان وقدموا اعمالاً مهمة للغاية، بثقافةً لها خصوصية وبنكهة عراقية عالية ابهرونا بها" .

وأضاف بدوي، أن "العراق له تاريخ في المسرح العريق وهو متقدم ومتفرد، وهناك العديد من المسرحيين والشعراء والتشكيليين والكتاب والادباء في حركة دائمة نشطة ومختلفة ومناهضة لجميع الفنون".

وتابع أن "المسرح يجب ان يكون مقاوماً ومتمرداً ومناضلاً، واقامة المهرجان في ظل احداث غزة ماهي الا دليل على الاستمرار وصراع البقاء والوجود" ،مؤكداً أننا "مع المسرح المقاوم ومع ثقافة المقاومة".