السوداني يأمر بتكريم الأجهزة الأمنية والعسكرية.. وثائق

2024-01-11 14:34:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر القائـد العـام للقـــوات المسلحة محمد شياع السوداني، أمراً بتكريم الاجهزة الامنية والعسكرية.

وبحسب وثيقة صادرة عن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبدالكريم عبدالحسن وجر بتاريخ (3 كانون الثاني 2024)، وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فإنه "حصـلت موافقـة رئــيس مجلــس الـوزراء - القائـد العـام للقـــوات المسلحة علـى توصيات اللجنـة المشكلة بموجـب الكتاب ذي العـدد (2336520) فـي 11/12/2023، بشـأن وضـع ضـوابط محـددة لتكريم القـوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفـة لبيـان المشمولين منهم لغرض تكريمهم بمناسبة يوم النصـر العظـيم نرجـو أجـراء اللازم بشـان المـادة (5) التوصيات الفقـرة (ل) مـن خـلال تشكيل اللجـان وتوحيـد الأسماء للمشمولين لـدى قيادة العمليات المشتركة وترسـل لنـا علـى قـرص (CD) وورقـي لكـل وزارة وجهـاز وهيئـة بشكل منفـرد لـغـرض إصـدار الـلازم بصددها وتزويدنا بالمتحقق بشكل نهائي".