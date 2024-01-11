سفير التشيك: براغ تخطط للمشاركة بمشروع طريق التنمية في العراق

2024-01-11 14:42:00 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفواز

عدّ سفير جمهورية التشيك في العراق، بيتر شتيبانك، اليوم الخميس، مشاركة شركات بلاده في معرض بغداد الدولي، بداية جديدة للعلاقات الاقتصادية العراقية - التشيكية، وفيما أكد أن بلاده تخطط للمشاركة بمشروع طريق التنمية في العراق، أشار إلى أن اجتماع اللجنة التشيكية - العراقية سيعقد في العاصمة براغ الشهر المقبل.

وقال السفير شتيبانك، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الشركات التشيكية سابقاً لم تشارك في المعارض العراقية الدولية، لكن ذلك لا يعني بأنها كانت غائبة عن السوق العراقي"، مؤكداً أن "المشاركة التشيكية الرسمية في معرض بغداد الدولي، تمثل بداية خطوة جديدة في العلاقات الاقتصادية العراقية التشيكية".

وأعرب شتيبانك، عن أمله في "تطوير وتحسين العلاقات أكثر من خلال مشاركة الشركات التشيكية في الدورات المقبلة لمعرض بغداد الدولي والمعارض المختصة الأخرى، ومنها معرض النفط والطاقة الذي سيكون في الشهر المقبل".

وأكد أن "الزيارات المتبادلة بين البلدين على المستوى السياسي، ستسهم في تعزيز هذه العلاقات"، مشيراً إلى أن "الجمهورية التشيكية شاركت في قطاعات اقتصادية صناعية مهمة جداً، لكن الأبرز في هذه المشاركة هو قطاع النفط والمصافي من جهة، والقطاع الصحي من جهة أخرى".

ولفت إلى أن "التشيك لديها طموح آخر بتوسيع وتطوير العلاقات مع العراق من خلال المشاركة في التعاون الزراعي وأيضاً في مجال إدارة المياه".

وبخصوص طريق التنمية، أكد سفير التشيك، أن "هناك خططاً للمشاركة في مشروع طريق التنمية، وتم التباحث بهذا الشأن مع وزير النقل العراقي"، مؤكداً أن "هذا الموضوع سيكون من أولى المواضيع التي ستناقشها اللجنة التشيكية - العراقية التي ستعقد الشهر المقبل في براغ، حيث ستكون هناك نقاشات مع وزير الصناعة العراقي ونظيره التشيكي".