القنصل الأمريكي في إقليم كوردستان يؤكد استمرار بلاده بدعم البيشمركة

2024-01-11 15:00:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان شورش إسماعيل، مع القنصل العام الأمريكي في أربيل مارك سترو، يوم الخميس، العلاقات بين الجانبين وموضوع بقاء القوات الأمريكية في العراق، فيما أكد القنصل استمرار دعم بلاده للبيشمركة لإتمام عملية الإصلاح الجارية في الوزارة.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إسماعيل استقبل اليوم، القنصل الأمريكي والوفد العسكري والدبلوماسي المرافق له، وحضر اللقاء وكيل الوزارة عبد الخالق بابيري، ورئيس الأركان، ومدير العلاقات والتنسيق في وزارة البيشمركة".

وبينت أن "المجتمعين بحثوا الوضع السياسي والعسكري في المنطقة، وبقاء القوات الأمريكية وكبار المستشارين في العراق، واستمرار العلاقة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشدد وزير البيشمركة على "الدور البارز الذي يلعبه الدبلوماسيون والمستشارون العسكريون والسياسيون الأمريكيون في إقليم كوردستان والعراق".

وقال إن "الشعب والحكومة الأمريكية حليف وصديق حقيقي لحكومة إقليم كوردستان، وقدموا الدعم في جميع المراحل المختلفة، وفي وزارة البيشمركة أيضاً قدموا لنا الدعم والتعاون في عملية الإصلاح بهدف إنجاحها وإزالة العقبات أمام العملية، من أجل بناء قوة موحدة قوية".

وأشاد وزير البيشمركة بـ"الدور البارز للقنصل الأمريكي في تعزيز العلاقات الإستراتيجية والعسكرية بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة"، معرباً عن أمله في أن تنتهي التوترات في العراق والمنطقة في أسرع وقت ممكن.

بدوره قال القنصل العام الأمريكي، إن "البيشمركة قوة وطنية لعبت دوراً مهماً في الماضي والحاضر والمستقبل في محاربة الإرهاب والقضاء على التطرف في المنطقة".

وفيما يتعلق بعملية الإصلاح، أوضح القنصل الأمريكي أن "إعادة تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة ضمن إطار مشروع قانون الإصلاح مهمة صعبة وتتطلب تعاون ودعم الجميع، وفي هذا الصدد سنواصل دعم العملية بهدف إنجاحها في وزارة البيشمركة".