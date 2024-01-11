مكافحة الإرهاب يكشف عن خطته لتعزيز قدراته القتالية خلال الفترة المقبلة

2024-01-11 15:12:11 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، عن إعداد خطة تدريبية للمنتسبين الجدد على ملاك الجهاز، وفيما أكد أن قدراته الفنية والتعبوية واللوجستية على مستويات عالية جداً، كشف عن إلقاء القبض على 32 إرهابياً بعمليات نفذت بالتنسيق مع إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم الجهاز، صباح النعمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القدرات الفنية والتعبوية واللوجستية في الجهاز على مستويات عالية جداً، وبالتالي لا توجد تحديات أو صعوبات أمام عمل جهاز مكافحة الإرهاب، فضلاً عن ضعف قدرات العصابات الإرهابية، مما ساعد الجهاز على تحقيق عمليات أمنية ناجحة خلال العام الماضية".

وأضاف النعمان، أنه "بعد تسلم الفريق الركن كريم التميمي، منصب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، كانت لديه رؤية خلال الفترة المقبلة وهي تعزيز القدرات التسليحية للجهاز، والارتقاء بمستوى التدريب، خاصة بعد أن يلتحق بحدود 3 آلاف منتسب جديد في ضوء الدرجات الوظيفية التي أطلقت خلال المدة الماضية"، مؤكداً "إعداد خطة تدريبية للمنتسبين الجدد، لرفع قدراتهم القتالية وتأهيلهم للمستوى الذي يمكنهم أن يكونوا منتسبين في جهاز مكافحة الإرهاب، والالتحاق بوحداته القتالية".

ولفت إلى أن "الجهاز يعمل وفق رؤية واضحة، وهي تحليل دقيق في بيئة العمليات المعلوماتية وتقييم قدرات العصابات الإرهابية"، مستدركاً بالقول: إن "العمل الأساس لجهاز مكافحة الإرهاب يعتمد على المعلومات الاستخبارية وترجمتها إلى خطط تطبق في قواطع العمليات المختلفة والأماكن التي تتواجد فيها بقايا العصابات الإرهابية".

وأشار إلى أن "عدد الواجبات التي قام بها جهاز مكافحة الإرهاب خلال عام 2023 بلغت 249 واجباً، أغلبها هي عمليات استباقية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على 139 إرهابياً، وقتل 51 إرهابياً من مستويات قيادية مختلفة".

وتابع: "كما وكان هناك تنسيق مع إقليم كردستان بحدود 31 عملية، أسفرت عن إلقاء القبض على 32 إرهابيا في مناطق مختلفة بالإقليم".