2024-01-11 15:28:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران محليان في واسط والديوانية، اليوم الخميس، بمصرع وإصابة 12 شخصاً بينهم مواطن كويتي الجنسية بحادثيّ سير منفصلين.

وأبلغ المصدران وكالة شفق نيوز، بأن "الحادث الأول وقع على الطريق الرابط بين الكوت وبغداد نتيجة تصادم عجلتين بعد انزلاقهما بسبب الأمطار في الطريق العام، حيث أدى الحادث لإصابة 11 شخصاً بجروح بعضها خطرة".

وأضاف أن "الحادث الثاني وقع على الطريق الرابط بين قضاء الشامية والديوانية، وأدى لمصرع سائق دراجة كويتي الجنسية، كان في طريقه لمحافظة النجف على دراجته".

وبين أن "المواطن الكويتي اسمه ناصر حسين علي كمال، وانقلبت دراجته أثناء سيره ما أدى إلى وفاته على الفور"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".