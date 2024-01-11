ديالى: تنسيق عال لمتابعة تجهيز المواطنين بالسلة الغذائية ومتابعة الأسعار في الأسواق

2024-01-11 15:34:00 - المصدر: واع

ديالى - واع - ثائر هادي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن التنسيق لمتابعة تجهيز المواطنين بالسلة الغذائية ومتابعة الأسعار في الأسواق، فيما أكدت أن السلة أسهمت بتحسين الواقع المعيشي لأهالي المحافظة.

وقالت مديرة فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في ديالى، سناء طه، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم توزيع مفردات السلة الغذائية للمواطنين المستحقين في محافظة ديالى، بالإضافة إلى مواد السلة الغذائية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال فروع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في المحافظات ومن ضمنها فرع محافظة ديالى".

وأضافت طه، أن "السلة الغذائية أسهمت في تحسين الواقع المعيشي للعائلات العراقية، وهناك تنسيق مع الفرق الرقابية في المحافظة لغرض متابعة التجهيز".

من جانبه، قال مدير الرقابة التجارية والمالية في محافظة ديالى علي شنيف، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ملاكات الرقابة التجارية تقوم بالمتابعة والإشراف على مواد السلة الغذائية منذ لحظة دخولها المخازن وتوزيعها على الوكلاء عن طريق المتعهد، ومتابعة الالتزام بالأسعار والكمية والنوعية ولحين تسلم المواد كاملة من قبل المواطنين".

بدوره، قال هيثم جميل، وكيل مواد غذائية في ديالى: "نحن متواجدون يومياً ومحالنا مفتوحة من الصباح الباكر وحتى الثانية عشرة ظهراً، ومن الساعة الثانية بعد الظهر وحتى مغيب الشمس، والرقابة موجودة بشكل دائم للإشراف على التوزيع".

فيما قال المواطن خليل حمود: "نستلم حصة المواد الغذائية كاملة وحسب الكمية المخصصة والأوزان مضبوطة"، مؤكداً أن "السلة الغذائية هي دعم وإسناد للفقراء والاهتمام بها ضروري من قبل المسؤولين لاستمرارها".