2024-01-11 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، اليوم الخميس، أن القطاع المصرفي الخاص، الأكثر تداولا في سوق العراق للأوراق المالية خلال العام 2023.

وقال الحنظل في حديثه لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "القطاع المصرفي، يشكل نسبة 93.94٪ من اجمالي التداول في العام 2023 بسوق العراق للأوراق المالية، اذ تداول 647.8 مليار سهم من اجمالي 689.6 مليار سهم".

وأضاف، أن "قيمة الأسهم المتداولة بلغت 512.7 مليار دينار"، مشيرا الى أن "القطاع المصرفي الخاص شهد تطورا كبيرا خلال السنة الماضية، بالرغم من التحديات التي واجهته في تمويل التجارة الخارجية".

وأشار، إلى أن "اسهم المصارف خلال العام 2023، شهدت نموا كبيرا، اذ ان بعض المصارف وصل النمو بها الى اكثر 200٪ بسبب زيادة الاقبال على القطاع من المستثمرين العراقيين والأجانب".

وتابع، أن "القطاع المصرفي شهد زيادة رأسماله خلال السنة الماضية، بالإضافة الى استحواذ عدد من المصارف العربية على بعض المصارف العراقية، ودخول بعض المصارف العربية الى السوق العراقية".