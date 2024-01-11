غرفة تجارة بغداد: رئيس الوزراء يسعى لشراكات مستدامة بين الشركات العراقية والعالمية

2024-01-11 15:46:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أكدت غرفة تجارة بغداد، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وضع خطوطاً عريضة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق شراكات مستدامة بين الشركات العراقية والعالمية، فيما دعت الشركات إلى المشاركة الفاعلة في معرض بغداد الدولي.

وقال رئيس غرفة تجارة بغداد، فراس الحمداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "افتتاح فعاليات معرض بغداد الدولي للدورة 47، تم برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي بات واضحاً دعمه للقطاع الخاص العراقي، ووضعه خطوطاً عريضة لفتح آفاق الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، وأيضاً دعوته لخلق شراكات مستدامة ما بين الشركات العالمية والعراقية".

وأضاف الحمداني، أن "هناك إنفراجة حقيقية في الاستتباب الأمني والاقتصادي والمالي على وجه الخصوص في العراق"، مبيناً أن "عدد الدول المشاركة في المعرض يصل إلى 20 دولة وأكثر من 850 شركة عالمية وعربية ومحلية مشاركة في المعرض".

وأشار إلى، أن "غرفة تجارة بغداد مشاركة في المعرض وتدعو الشركات والقطاع الخاص على وجه الخصوص بأن يكون لهم وجود وحضور حقيقي من خلال عقد مشاركات حيوية وحضورية ما بين شركات القطاع الخاص والشركات العالمية من أجل إيصال رسالة إلى القطاع الخاص الدولي بأن العراق هو باب السلام والأمان والاستقرار الاقتصادي".

وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، فعاليات معرض بغداد الدولي للدورة 47.