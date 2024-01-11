2024-01-11 15:46:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أكد السياسي الكردي سردار مصطفى، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، أن أحزاب السلطة لا تريد إجراء انتخابات برلمان كردستان في الوقت الحالي.

وقال مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من الواضح للقاصي والداني أن أحزاب السلطة الحاكمة في إقليم كردستان تريد تأجيل الانتخابات ولا ترغب بإجرائها في العام الحالي".

وأضاف أن "أحزاب السلطة تدرك بأن حجم العزوف الشعبي عن الانتخابات سيكون كبيرا جدا وغير متوقع، بسبب الفساد وفقدان الأمل من قبل المواطنين في الإقليم".

وأشار إلى أن "أحزاب السلطة تدرك حجم الخسارة التي ستتلقاها ولذلك تريد تأجيل الانتخابات، على أمل أن تلمع صورتها بتحسين الواقع المعيشي أو التوصل لاتفاق مع بغداد بشأن الموازنة والرواتب التي تضمن لهم تحسن مزاج قلة قليلة من الشعب".

وفي مطلع كانون الثاني الجاري، اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، تأجيل انتخابات اقليم برلمان كردستان.

واقترحت المفوضية في كتاب رسمي وجهته الى مكتب رئيس اقليم كردستان، موعداً جديداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان يتم تحديده بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال مسؤول إعلام المفوضية عماد جميل، إن "المفوضية لا يمكنها إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان نتيجة تأجيل المحكمة الاتحادية لقرارها الخاص بمقاعد المكونات إلى الـ21 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "المدة المتاحة أمام المفوضية ليست كافية لاتخاذ الإجراءات الضرورية والخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان"، مؤكدا أن "مفوضية الانتخابات أبلغت رئاسة الإقليم رسميا بتعذر إجراء الانتخابات في موعدها"، داعية إياها إلى "تحديد موعد جديد بالتوافق مع الأطراف السياسية".

وكان مجلس الوزراء الاتحادي قرر في وقت سابق، مناقلة مبلغ (43,769,149,000) دينار ضمن موازنة المفوضية المستقلة للانتخابات من برنامج انتخابات مجالس المحافظات إلى حساب انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، استنادًا إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، ومناقلة مبلغ الفرق البالغ (25,460,851,000) دينار من احتياطي الطوارئ المرصود ضمن موازنة إقليم كردستان، وإضافتها إلى موازنة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2023 إزاء حساب انتخابات برلمان إقليم كردستان.

كما قرر تخويل رئيس مجلس المفوضين، في المفوضية المستقلة للانتخابات، صلاحية الصرف لأعمال انتخابات برلمان إقليم كُردستان. كما جرت الموافقة على قيام وزارة المالية بتمويل إقليم كردستان العراق بمبلغ (5.562,149,000)، فقط خمسة مليارات وخمسمئة واثنان وستون مليوناً ومئة وتسعة وأربعون ألف دينار، من المبلغ المتبقي من تخصيصات احتياطي الطوارئ إلى إقليم كردستان سنة 2023 لتنفيذ توصية اللجنة الوطنية العليا للمياه لحل مشكلات الجفاف والفيضانات في إقليم كردستان العراق.



