الإعمار تحدد مشاريع فك الاختناقات المؤمل افتتاحها خلال الثلث الأول من 2024

2024-01-11 15:58:06 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الخميس، أن جسر الفنون الجميلة سيخفف الزحام المروري بنسبة 80 بالمئة، فيما حددت موعد افتتاح مجسرات قناة الجيش وتقاطع قرطبة وجسر الشالجية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جسر الفنون الجميلة سيتم افتتاحه خلال الشهر الحالي"، مبيناً أن "الجسر أنجز والعمل جار على إتمام الأعمال التكميلية الخاصة بتوسعة المقتربات الموجودة، فضلاً عن أعمال الأسفلت والإنارة الكهربائية".

وأوضح الصفار، أن "افتتاح الجسر سيخفف الزحام المروري بتلك المنطقة بنسبة 80 بالمئة، خاصة في ما يتعلق بطريق الكليات"، منوهاً بأن "توسعة الشوارع المحيطة بالمنطقة ستؤدي لتخفيف الأزمات المرورية بشكل كبير".

وأضاف، أن "العام الحالي، سيشهد افتتاح المشاريع تباعاً، لاسيما أن البعض منها تقدمت عن نسب الإنجاز المخطط لها"، لافتاً إلى أن "شهري نيسان وأيار المقبلين سيشهدان افتتاح عدد من المشاريع منها المجسران على طريق قناة الجيش ومشروع تقاطع قرطبة، فضلاً عن مشروع جسر الشالجية، حيث تشهد هذه المشاريع وتيرة أعمال متصاعدة من المؤمل إنجازها قبل شهر حزيران من العام الحالي".