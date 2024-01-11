سباق تشكيل الحكومات المحلية.. لماذا الكتل السنية ستكون أسرع من غيرها؟

2024-01-11 16:10:23 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد النائب يوسف السبعاوي، اليوم الخميس (11كانون الثاني 2024)، أن القوى السنية ستكون اسرع من القوى الشيعية في حسم تشكيل الحكومات المحلية.

وقال السبعاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "خارطة القوائم الفائزة في انتخابات 18 كانون الاول باتت واضحة من خلال معرفة رصيد كل تكتل ومدى امكانية قدرته في المضي في تشكيل الحكومات المحلية من خلال التحالفات مع بقية القوى السياسية الاخرى".

واضاف، انه "وفق قراءتي ستكون القوى السنية اسرع في الحسم من القوى الشيعية في طرح خياراتها والمضي في تشكيل الحكومات"، لافتا الى ان "ملف الانبار محسوم، اما نينوى فهناك تكتل من 13 عضوا سيعقد اجتماعا مهما اليوم بانتظار حسم بوصلته لكسب 3 مقاعد اخرى لتشكيل الحكومة المحلية وربما تتجه صوب الكرد او الكتل الشيعية، اما ملف صلاح الدين شبه محسوم وديالى لن يكون فيها خلاف قوي اما كركوك فهي ستكون وفق آليات التوافق بين مكوناتها الرئيسية".

واشار الى ان "تشكيل الحكومات المحلية سيكون اقل تعقيدا في ضوء ما نراه من حراك سياسي من قبل كل لاطراف من اجل تسريع وتيرة الحسم باقل فترة والسعي لولادة حكومات تستجيب لهموم ومتطلبات الاهالي وهي كثيرة".

وحازت قوى الاطار التنسيقي على اكبر عدد من المقاعد في 7 محافظات في وسط وجنوب العراق من اصل 15 محافظة شاركت بانتخابات مجالس المحافظات، فيما يعد الخلاف على تغيير جميع المحافظين او الابقاء على الناجحين منهم، هو الخلاف الاهم فيما يتعلق بتشكيل مجالس المحافظات في وسط وجنوب البلاد.



