العمل: قروض المشاريع الصغيرة تسدد على مدار 5 سنوات ودون فوائد

2024-01-11 16:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيديأكد صندوق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، تدريب المقترضين لرفع إمكانية نجاح المشروع بعد دراسة الجدوى الاقتصادية، وفيما حدد قيم القروض، لفت إلى أنها تسدد على مدار 5 سنوات دون فوائد.وقال مدير صندوق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل حسن عبد الجليل حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "يشترط في المستفيد من الصندوق أن يكون مسجلاً بصفة باحث عن العمل وأن يكون عمره بين 18 الى 55، وغير موظف في القطاع الحكومي سواء كعقد او ملاك، كما أن الطلاب غير مشمولين".وأضاف عبد الجليل، أن "الصندوق مؤسس لغرض منح القروض وليس المنح، والتخصيصات للعام الحالي بلغت 375 ملياراً وزعت على المحافظات حسب النسب السكانية ونسب الباحثين عن العمل والفقر، ومجموع القروض للعام الحالي سيكون 11432 قرضاً، والقروض محددة بموجب القانون ما بين 20-30-50 مليونا تسدد على مدى 5 سنوات ومن دون فوائد".وتابع، أن "الضوابط والتعليمات الجديدة للإقراض بدأت تؤهل المواطن من خلال الدورات التدريبية في دراسة جدوى لمشروعه وريادة الأعمال من أجل ضمان نجاح المشاريع"، مشيراً، إلى أنه "في البرنامج السابق للصندوق كانت قيمة القرض 80 مليونا قبل تعديل القانون".