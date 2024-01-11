2024-01-11 16:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ باشرت دائرة صيانة الطرق في دهوك، يوم الخميس، بإزالة الثلوج التي تراكمت بكثافة فوق الطرق وعرقلة حركة السير.

وقال مسؤول إعلام الدائرة كمال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "فرقة إزالة الثلوج قامت بتنظيف الطرق الرئيسية والأزقة في ناحية كاني ماصي بعد تساقط كميات كبيرة من الثلوج في المنطقة".

وبين أن "سمك الثلوج وصل إلى أكثر من 10 سنتيمترات"، متوقعاً أن تشهد المنطقة تساقط كميات كبيرة أخرى من الثلوج خلال اليومين المقبلين.