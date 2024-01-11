فائض بأكثر من 10 تريليونات.. كيف انهى العراق موازنة 2023 بدون عجز؟

2024-01-11 16:46:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (10 كانون الثاني 2024)، ان سنة 2023، لم تشهد أي عجز مالي كما هو مثبت ومقدر في قانون الموازنة.





وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون موازنة سنة 2023 لم تشهد أي عجز مالي، بسبب توقف صرف الأموال للمشاريع في المحافظات، بامر من رئيس الوزراء لمنع استغلال تلك الأموال والمشاريع بالدعاية الانتخابات خلال الانتخابات المحلية الماضية".





وبين كوجر ان "أموال المشاريع التي لم يتم صرفها خلال السنة الماضية، سيتم تحويلها الى موازنة سنة 2024، ونحن ننتظر جدول الصرفيات من اجل الاطلاع عليها والتصويت عليها، فحتى الان لا نعرف ماذا سوف تتضمن الموازنة من مشاريع وصرفيات".





وبلغ اجمالي ايرادات الدولة العراقية لغاية نوفمبر 2023، اكثر من 121 تريليون دينار، فيما بلغت النفقات اكثر من 110 تريليون دينار، مايعني وجود فائض باكثر من 10 تريليون دينار، بحسب وزارة المالية العراقية.



