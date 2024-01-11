السوداني والسامرائي يناقشان 5 ملفات شاملة

2024-01-11 16:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل رئيس تحالف عزم

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، رئيس تحالف عزم النائب مثنى عبد الصمد السامرائي.





وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية على المستوى الوطني، ومسار استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ الأجهزة الحكومية للبرنامج الاقتصادي والخدمي، وأهمية تعضيد التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.





كما جرى التأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل مجالس المحافظات واستكمال الحكومات المحلية.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

11-كانون الثاني -2024