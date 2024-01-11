النزاهة تعلن خصومتها ضد 4 فئات من الموظفين (فيديو)

2024-01-11 16:58:37 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، انها ستكون "خصماً" لأربعة فئات من الموظفين.

وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون في كلمة له ان "هيئة النزاهة مثلما تقف خصما للمسؤول والفاسد والمهمل والدنيء، فهي صديقة ومساندة داعمة للمسؤول والموظف الوطني والمهني والملتزم".

وكانت هيئة النزاهة ووزارة التعليم العالي أعلنتا في وقت سابق اليوم عن انطلاق دراسة الدبلوم العالي المهني للاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد

وقال رئيس النزاهة حيدر حنون ان "دراسة الدبلوم العالي المهني سيمدُّ جبهة مُكافحة الفساد بجنود وقادة أوفياء في حربها الضروس ضد الفاسدين" مؤكدا "اهميَّة تطوير أساليب مكافحة الفساد وتحجيم هذه الظاهرة، مُنوّهاً بالأساليب العلميَّة الحديثة والإفادة من التجارب الأكاديميَّة التي تتناول الظواهر بشكلٍ علميٍّ وإيجاد المُعالجات الناجعة لها.

من جانبه قال وزير التعليم العالي نعيم العبودي "أننا نسعى لتحويل الدراسات النظرية إلى معالجات تطبيقية تضع مصدات محكمة أمام الفاسدين وتردم بؤر الفساد".

2DN5qyem2M4