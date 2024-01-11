2024-01-11 17:06:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب باقر الساعدي، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، عدم وجود اي اضرار من ادارة شؤون المحافظات من قبل المحافظين على شكل تصريف الاعمال.

وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للمحافظين بإدارة محافظاتهم وفق مبدأ تصريف الاعمال، اجراء قانوني وفق السياقات المعتمدة وهو ليس محاولة لسحب اليد بل من أجل تعزيز مبدا سلطة القانون".

وأضاف، أن "تشكيل الحكومات المحلية سيكون أسرع من الدورات السابقة، خاصة وان هناك تفاهمات مهمة حصلت ستدفع الى تسريع وتيرة الحسم خلال الاسابيع المقبلة"، لافتا الى، أن "موازنة 2024 جاهزة، والمجالس المحلية سيكون لها رأي في آليات توزيعها وفق الحاجة الفعلية في ملف المشاريع والخدمات".

وأشار عضو مجلس النواب الى، أن "اقرار موازنة ثلاثية في البلاد اعطى مرونة عالية في تنفيذ المشاريع ما يجعل المهمة ميسرة امام الحكومات المقبلة في تنفيذ رؤيتها حيال توزيعها وفق الحاجة الفعلية".

وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، المحافظين بتصريف الأمور اليومية لحين تشكيل مجالس المحافظات الجديدة وانتخاب الإدارات.







