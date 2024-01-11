البنك المركزي يخاطب المصارف بشأن تحويلات زبائنها من الدولار

2024-01-11 17:06:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

خاطب البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، المصارف كافة للكشف عن طلبات زبائنهم من الدولار.

وجاءت المخاطبة، لغرض تلبية البنك المركزي لطلبات زبائن هذه المصارف من الدولار وفق الاعمام الصادر في 31 ديسمبر 2023، والمتعلق بتحديد 4 فئات فقط يحق لهم استلام حوالاتهم بالدولار.

وتضمنت الفئات، البعثات الدبلوماسية والمنظمات والوكالات الدولية كافة العاملة في العراق، فضلا عن منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في حال اشترطت الجهة الأجنبية المانحة دفع مبالغ الحوالات الخارجية الواردة بعملة الدولار داخل العراق، بالاضافة الى

العقود الحكومية النافذة بعملة الدولار الأمريكي، والعقود المستمرة على المنح والقروض والاتفاقيات الخارجية، فضلا عن منح نسبة ‎%‎ 40 من الحوالات الواردة للمصدرين العراقيين الناتجة عن صادراتهم إلى الخارج.



