"يد العراق" تمزق شباك مرمى الهند بـ55 هدفا في مستهل مشوار بطولة آسيا

2024-01-11 17:20:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي لكرة اليد يوم الخميس، فوزاً كبيرا على نظيره الهندي بنتيجة ساحقة 55-12 هدف في مستهل مشواره ببطولة اسيا الجارية في البحرين .

ودخل المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد يوم 6 من الشهر الماضي، معسكراً تدريبيا في البحرين استمر حتى العاشر من الشهر الحالي استعداداً لمنافسات البطولة الآسيوية 21 المؤهلة إلى كأس العالم 2025.

وشارك المنتخب العراقي لكرة اليد قبل توجهه الى البحرين في بطولة قطر الدولية تحضيرا لبطولة آسيا، وخسر مباراتيه أمام قطر والجزائر وتغلب في مباراة ثالثة أمام نادي الريان القطري.