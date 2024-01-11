بعد نجاح التجربة "الاستثنائية".. الشلب ينتصر على الجفاف ويعود لأراضي العراق الموسم القادم

2024-01-11 17:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

الوزير المالكي : الموسم القادم سيشهد توسعا بالخطة الزراعية الخاصة بزراعة محصول الشلب

اعلن وزير الزراعة الدكتور عباس جبر المالكي عن توسيع الخطة الزراعية الخاصة بزراعة محصول الشلب للموسم الصيفي القادم٠

جاء ذلك في تصريح الوزير المالكي لمكتبه الاعلامي اضاف فيه ان لقاءه الاسبوع الماضي بالسيد وزير الموارد المائية عون ذياب بحضور محافظ النجف الاشرف واطلاعه على نجاح تجربة زراعة الشلب باستخدام تقانات الري الحديثة وما تمخض عنه من الاتفاق على زيادة المساحات الداخلة بالخطة الزراعية لزراعة هذا المحصول باستخدام تقانات الري الحديثة ٠

وتابع السيد الوزير ان نجاح محطة ابحاث الرز في قضاء المشخاب بتجربتها زراعة نوعي الشلب الياسمين والغري باستخدام تقانات الري الحديثة فتح الباب واسعا امام اعادة احياء زراعة هذا الصنف من المحاصيل الزراعية المرتبط بثقافة الفلاح والمزارع العراقي المتوارثة منذ الاف السنين والتي مرّت في السنوات الماضية بصعوبات كبيرة نتيجة لحالة الشح المائي التي يمرُّ بها العراق ما انعكس سلبا على الوضع الإقتصادي لألاف الفلاحين الذين فقدوا مصادر رزقهم الوحيدة ٠

واختتم الوزير المالكي بالقول ان ما يهمنا في كل ذلك هو توفير افضل اسباب العيش لجميع اخوتنا وابناءنا المزارعين والفلاحين على امتداد مساحة الوطن من شماله الى جنوبه ٠ط