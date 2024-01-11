هيئة الاستثمار: جادون بتوفير فرص استثمارية مشابهة لمدينة بسماية

2024-01-11 17:56:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الخميس، جدية الهيئة بتوفير فرص استثمارية مشابهة لمدينة بسماية.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، بحث مراحل التفاوض المتعلقة بمدينة بسماية السكنية، ومراحل تجديد العقد الاستثماري للشركة الكورية الجنوبية هانوا".وأكد رئيس الهيئة، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الإدارة، بحسب البيان، أن "الجهود متواصلة لاستكمال المشروع عن طريق متابعة مراحل تجديد العقد الاستثماري مع الشركة الكورية، وتوفير خدمة السكن المناسبة للمواطنين"، مبينا، أن "الهيئة جادة في توفير فرص استثمارية مشابهة لمدينة بسماية في مختلف المحافظات".وأضاف البيان، أن "مكية ناقش ضوابط تغيير النشاط للمشاريع الاستثمارية وضوابط المشاريع المستثناة من الهيئة الوطنية وضوابط إعلان الفرص الاستثمارية".