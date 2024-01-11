تستقبل POCO عام 2024 بإطلاق أجهزة جديدة تستهدف جيل Z

2024-01-11 18:06:03 - المصدر: POCO

وصول Poco X6 Pro 5G و X6 5G و M6 Pro إلى العراق في 13 يناير 2024

العراق، 11 يناير 2024

تنطلق POCO، العلامة التكنولوجية البارزة بين الشباب وعشاق التكنولوجيا، بقوة في عام 2024 من خلال الكشف عن تحسينات على جهازين من فئة X وأحدث نموذج من سلسلة M، بهدف استهداف الجيل Z الذي يتمتع بشغف التكنولوجيا.

تُعيد هذه التحديثات تعريف سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة، حيث تقدم تكنولوجيا على مستوى الهواتف الرائدة، جنبًا إلى جنب مع جماليات وأداء بأسعار منافسة. يعرض5G POCO X6 Pro و5G POCO X6 أحدث المعالجات والشاشات المحسنة، وتكوينات الكاميرا الثلاثية. أما POCO M6 Pro ، المصمم خصيصًا لمحبي وسائل التواصل الاجتماعي، فيتميز بميزات الهواتف الرائدة مثل الشاشة المتميزة وسعة تخزين كبيرة والشحن السريع: أداءٌ رائع بسعر تنافسي.

وصرح أنغوس نغ، رئيس تسويق المنتجات في شركة POCO العالمية: "بعد احتفالنا بالذكرى السنوية الخامسة لPOCO ولقاؤنا بعملائنا الكرام وشركائنا لأول مرة في كرنفال POCO الذي أقيم في تايلاند في عام 2023، نقوم مرة أخرى بزعزعة سوق الهواتف الذكية. من خلال توفير’كل ما يحتاجه المستخدمون ولا شيء مما لا يحتاجون إليه‘، فإننا نمكن عشاق POCO من الارتقاء إلى مستوى الأداء المتميز وميزات رائدة مصممة خصيصًا للحصول على أقصى درجات الإثارة في الألعاب بشاشة كاملة ومشاهدة الأفلام وإنشاء المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التقنيات الرائدة التي أعلنا عنها ستساهم في استغلال تجاربهم الرقمية إلى أقصى حد في عام 2024 والفترة الزمنية التالية ".

POCO X6 Pro 5G: أداء رائع وتجربة رائدة لفئة جديدة من المستخدمين تحمل اسم ‘SPEED-CIES’، دون أي تنازلات.

يعد5G POCO X6 PRO مركز ألعاب مصمم خصيصاً لفئة SPEED-CIES”"، أي اللاعبين المحترفين، حيث يقدم تجربة غامرة مع شريحة Dimensity 8300-Ultra، وذاكرة رام تصل إلى 12 جيجابايت وذاكرة تخزين 512 جيجابايت. مع نقاط اختبار AnTuTu تصل إلى 1,464,228، يضمن5G POCO X6 Pro أداء ألعاب لا مثيل له.

أدى التعاون مع MediaTek إلى تحسين مجموعة الشرائح للألعاب وضمان اتصال سريع وتوفير طاقة، مما أسهم في تعزيز تجارب الهواتف الذكية. تعزز شاشة الكريستال Res Flow AMOLED بحجم 6.67 إنش، مع إطارات رفيعة للغاية ونسبة 94٪ للشاشة إلى الجسم، جمالية الجهاز.

يتميز هاتف5G POCO X6 Pro بكاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل تتميز بخاصية OIS والتقاط الحركة، وهو يلبي احتياجات صانعي المحتوى الديناميكي. ويمزج بسلاسة بين الأجهزة المتطورة وميزات الكاميرا المبتكرة، ويوفر هذا الهاتف الذكي تجربة لعب استثنائية ووسائط متعددة للمستخدمين المعاصرين.

بشكل عام، يقدم5G POCO X6 Pro تجربة ألعاب ووسائط متعددة فائقة، بفضل دمج الأجهزة الحديثة مع ميزات الكاميرا الابتكارية لتلبية متطلبات مستخدمي الهواتف الذكية الحديثين.

POCO X6 5G: مستويات جديدة من الطاقة والأداء تعيد تعريف الفئة المتوسطة من الهواتف.

يعزز POCO X6 5G ، كنسخته الـ Pro، تجربة المستخدم بفضل تحسينات في الشاشة وميزات الكاميرا. يلبي الجهاز احتياجات الأفراد الذين يقدرون مساحة الشاشة وصانعي المحتوى الذين يشاركون محتوى عالي الدقة، حيث يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وتقنية OIS على مستوى الراية، بالإضافة إلى عدسة واسعة فائقة الوضوح بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ميكرو بدقة 2 ميجابكسل، مما يتيح للمستخدمين استكشاف أنواع متنوعة من التصوير.

أدلى ديبو جون، المدير الأول لإدارة المنتجات في شركة Qualcomm Technologies، بتصريح قائلاً: "مع معالج Snapdragon® 7s Gen 2، تعتمد POCO على تكنولوجيا 4 نانومتر لتحقيق أداء سريع وقوي مع كفاءة طاقة ممتازة. يستفيد هذا الجهاز المميز من زيادة قوية في الأداء مقارنة بالجيل السابق ويتميز بميزات Snapdragon Elite Gaming™ لتجارب لعب استثنائية. يأتي Snapdragon® 7s Gen 2 أيضًا مزودًا بقدرات الذكاء الاصطناعي مثل تقليل ضوضاء الصورة، وتحسين التعرف على الوجوه بشكل أفضل، وإلغاء الصدى والضجيج بناءً على الذكاء الاصطناعي، مستفيدًا من محرك Qualcomm® AI لجعل تجارب المستهلك أكثر سلاسة وكفاءة."Top of Form

بوزن يبلغ فقط 181 جرامًا، يأتي الجهاز مزودًا ببطارية كبيرة بسعة 5100 مللي أمبير تدعم شحن 67 واط، مما يوفر شحن كامل في 44 دقيقة للاستهلاك المتواصل للوسائط المتعددة، والألعاب، ومشاركة وسائل التواصل الاجتماعي. تعزز الأدوات الإبداعية الإضافية، مثل مرشحات الريترو والمناظر الطبيعية، قدرة المستخدمين على صياغة منشورات ممتعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

POCO M6 Pro: تجارب ترفيهية غامرة بسعر منافس.

يتميز POCO M6 Pro من فئة الهواتف الذكية المتوسطة بقوة مذهلة وأداء ممتاز وشاشة من الطراز الأول، مما يجعله جهاز مثالي للشبان والشابات الذين يبحثون عن التجارب الترفيهية أثناء الأنشطة اليومية. يتميز الجهاز بشاشة Flow AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز وحواف رفيعة للغاية، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة وصديقة للعين. تعزز هذه الشاشة تجربة المستخدم وتحسن الأداء في الألعاب السريعة ومشاهدة الفيديو. تضيف اللمسة فائقة الدقة 16x دقة للعب من المستوى التالي.

يتضمن إعداد الكاميرا الرئيسية للهاتف على كاميرا ثلاثية مطورة بدقة 64 ميغابيكسل مع تقنية (OIS) و (EIS) المدمجة، وهي ميزة نادرة في هواتف الفئة المتوسطة. يضمن ذلك الحصول على صور وفيديوهات ذات جودة احترافية عن طريق تقليل اهتزاز الكاميرا والتشويش. يسمح التكبير في المستشعر بنسبة 2x للمستخدمين بالتقاط صور مفصلة من مسافة بعيدة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لمختلف سيناريوهات التصوير.

تم تصميم POCO M6 Proخصيصًا لجيل Z، حيث يتميز بالإطلاق العالمي لمعالج Helio G99-Ultra القوي، المعروف بتقديم أداء استثنائي بمعدلات إطار سلسة. إضافة ملحوظة هي سعة التخزين الكبيرة ، ذاكرة (RAM) بسعة تصل إلى 12 جيجابايت وذاكرة (ROM) بسعة 512 جيجابايت، وهي الأولى من سلسلة M. يقدم الجهاز أيضًا تقنية الشحن السريع بقوة 67 وات للمرة الأولى في السلسلة، مما يضمن شحنًا سريعًا للمستخدمين أثناء التنقل، سواء كانوا في طريقهم إلى العمل أو الدراسة أو الاستمتاع بأنشطتهم اليومية.

توفر المنتج في العراق

سيتم إطلاق جهازPOCO X6 PRO 5G في العراق باللون الأسود والأصفر والسلفر، بسعة تخزين 12+512 جيجابايت بسعر IQD 494,000 و بسعة تخزين 8+256 جيجابايت بسعر IQD 418,000.

بالإضافة إلى ذلك، سيتوفر5G POCO X6 بألوان الأسود والأزرق والأبيض، ويأتي بنسخة بسعة 12+256 جيجابايت بسعر IQD 376,000.

أما POCO M6 Pro، فسيكون متاح بثلاثة ألوان: الأسود والأزرق والأرجواني، ويأتي بسعة 12+512 جيجابايت بسعر IQD 335,000 وسعة 8+256 جيجابايت بسعر IQD 273,000.

سيكون بإمكان الجميع الحصول على هذه الطرازات من خلال قنوات المبيعات ابتداءً من 13 يناير.