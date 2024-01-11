النجف يعلن عن صفقة قوية

2024-01-11 18:09:22 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن نادي النجف، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، تعاقده رسميًا مع الجناح عمر عبد الرحمن قادمًا من الكرخ لتمثيله في دوري نجوم العراق.

وذكر نادي النجف في بيان رسمي تلقته "بغداد اليوم"، أن "عمر عبد الرحمن يوقع رسميا للنجف، قادما من الكرخ وحضر توقيع العقد نائب رئيس النادي فاضل محمد علي، وسيتواجد مع زملائه في الوحدة التدريبية للفريق التي ستقام مساء اليوم الخميس".

ويعد عبد الرحمن الملقب بـ"عموري العراق" من العناصر البارزة في الدوري العراقي للمحترفين، وساهم في تتويج الكرخ بلقب الكأس في الموسم قبل الماضي.

كما لعب عموري مع المنتخب الأولمبي العراقي وتم استدعاؤه للمنتخب الأول في بطولة غرب آسيا الماضية.

يذكر أن النجف تعاقد مؤخرًا مع المدرب عبد الغني شهد لقيادته في بطولة الكأس ودوري نجوم العراق خلفًا للمستقيل حمزة الجمل، ويحاول الجهاز الفني الجديد تحسين نتائج الغزلان بعد سلسلة من التعثرات بالجولات الـ12 الماضية من البطولة.