2024-01-11 18:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد تحالف العزم اجتماعا استثنائياً برئاسة النائب مثنى السامرائي وبحضور عدد من قياداته وكتلته البرلمانية للتباحث حول الاستعدادات الجارية لجلسة مجلس النواب التي ستعقد السبت المقبل.

وذكر بيان للتحالف ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن التحالف بحث التفاهمات والحراك السياسي لدعم مرشح التحالف لرئاسة المجلس السيد النائب محمود المشهداني لما يتمتع به من خبرة ومقبول سياسية وبرلمانية.

وأكد التحالف على أهمية المضي قدماً في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي من خلال تفعيل عمل ودور المجلس ودعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.