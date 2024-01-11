السجن 5 سنوات بحق معاون جمرك منفذ طريبيل (وثيقة)

2024-01-11 18:56:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الخميس، حكما بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات بحق معاون جمرك منفذ طريبيل "محمد حنش" مع غرامة مالية قدرها 38 مليار و969 مليون و334 ألف دينار عراقي، عن قيمة الكسب غير المشروع.

وجاء في وثيقة الحكم الصادرة من رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ، والتي وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "تشكلت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بتاريخ 2024/1/11) برئاسة نائب رئيس الاستئناف القاضي السيد خالد صدام وعضوية نائب رئيس الاستئناف القاضي السيد هيثم عبد الله خليل والقاضي السيد بشار فاروق محمد المأذونين بالقضاء باسم الشعب، وأصدرت المحكمة قرارها الآتي:

المدان / محمد حنش محمود دكي / وكيلاه المحاميان نسيم نعمان عيادة وخطاب فالح حسن

القرار:

1- الحكم على المدان محمد حنش محمود (دكي بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وبغرامة مبلغ مقداره ثمانية وثلاثون مليار وتسعمائة وتسعة وستون مليون وثلاثمائة وأربعة وثلاثون الف دينار عراقي عن قيمة الكسب غير المشروع وفقا لإحكام المادة ( 19/ ثالثا من قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 (المعدل مع احتساب الموقوفية للفترة من 2023/6/12 ولغاية 2024/1/10 .

2- إلزام المحكوم عليه أعلاه برد قيمة الكسب غير المشروع مبلغ مقداره ثمانية وثلاثون مليار وتسعمائة وتسعة وستون مليون وثلاثمائة واربعة وثلاثون الف دينار عراقي وفقاً لإحكام المادة (19) رابعاً من قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل).

3- عدم إطلاق سراح المحكوم أعلاه عند انقضاء مدة محكوميته أعلاه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع الواردين في الفقرتين 1 و 2 من القرار أعلاه وفقاً لأحكام الفقرة رابعاً من المادة 19 من القانون المذكور أنفا.

4- إعطاء الحق لهيئة النزاهة للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.

5- تأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم أعلاه المنقولة وغير المنقولة.

وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 182 / أ، الأصولية وجاهيا قابلا للتمييز وافهم علنا في 2024/1/11.