ثلاثة انتصارات وتعادلان في دوري المحترفين لكرة الصالات

2024-01-11 19:08:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس، خمس مواجهات ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وأسفرت نتائج مواجهات اليوم عن فوز فريق الموارد المائية على فريق غاز الجنوب بنتيجة 7 - 1 هدف، وتعادل فريقا الدفاع الجوي وأمانة بغداد إيجابياً بهدفين لكل منهما.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق مصافي الوسط على صاحب الأرض والجمهور فريق نينوى بنتيجة 7 - 1 هدف.

بينما خسر فريق القوة الجوية للصالات، إمام من مضيفه نادي الشباب البصري بنتيجة (6 - 2) هدف.

كما تعادل فريقا الحشد الشعبي وآليات الشرطة إيجابياً بهدفين لكل منهما.