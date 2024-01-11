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ثلاثة انتصارات وتعادلان في دوري المحترفين لكرة الصالات

ثلاثة انتصارات وتعادلان في دوري المحترفين لكرة الصالات
ثلاثة انتصارات وتعادلان في دوري المحترفين لكرة الصالات
2024-01-11 19:08:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس، خمس مواجهات ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وأسفرت نتائج مواجهات اليوم عن فوز فريق الموارد المائية على فريق غاز الجنوب بنتيجة 7 - 1 هدف، وتعادل فريقا الدفاع الجوي وأمانة بغداد إيجابياً بهدفين لكل منهما.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق مصافي الوسط على صاحب الأرض والجمهور فريق نينوى بنتيجة 7 - 1 هدف.

بينما خسر فريق القوة الجوية للصالات، إمام من مضيفه نادي الشباب البصري بنتيجة (6 - 2) هدف.

كما تعادل فريقا الحشد الشعبي وآليات الشرطة إيجابياً بهدفين لكل منهما.

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