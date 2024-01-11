2024-01-11 19:13:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً مع ممثلي شركة آرنست و يونغ المختصة بالتدقيق والاستشارات المالية

••••••••••





ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً ضمّ ممثلي شركة آرنست و يونغ للتدقيق والاستشارات المالية، بحضور السيدة وزيرة المالية والسادة محافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس مجلس الوزراء المعنيين بالجانب الاقتصادي.





وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة المسوّدة الأولية لخطة الشركة؛ لغرض تنظيم وهيكلة عمل مصرف الرافدين، ضمن توجه الحكومة لإصلاح القطاع المصرفي والمالي، حيث جرى تسجيل جملة من الملاحظات على مسوّدة الخطة بهدف تعديلها والمضي بتطبيقها.





وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن تكون الخطة قابلة للتطبيق وليست مستنسخة عن التجارب السابقة، وتحقق الهدف المطلوب منها.





كما أبدى سيادته استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاز التحول والهيكلة، التي هي جزء أساس من هدف البرنامج الحكومي في مضمار الإصلاح المالي والمصرفي.





وشدد السيد السوداني على سرعة الإنجاز؛ من أجل إنجاح الخطة المطلوبة وتحقيق تقدم ملموس في إطار الإصلاح الاقتصادي.





•••••

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

11-كانون الثاني-2024