الاسدي يؤكد ضرورة انشاء مدن زراعية في مختلف المحافظات لتخفيف البطالة المقنعة

2024-01-11 19:28:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، ضرورة انشاء مدن زراعية في مختلف المحافظات لتخفيف البطالة المقنعة.

وقال بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الأسدي، ترأس اجتماعا للجنة العليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الوزارات، حيث أكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة انشاء مدن زراعية في المحافظات كافة لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل والتخفيف من الفقر والبطالة المقنعة مع إعطاء الاولوية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطرين للأستثمار".

واضاف، ان " وزير العمل اشار الى وجود تنسيق بين الوزارات المعنية لانشاء هذه المدن وتوفير الاراضي الزراعية لتنفيذ تلك المشاريع، مبينا ان وزارة العمل قامت بزيادة مبالغ صندوق القروض وهي على استعداد لمنح القروض لهذه المشاريع بهدف تشجيع الشباب الباحثين عن العمل على فتح مشاريع تخدم حياتهم اليومية وتخفف من الفقر وتقليل الضغط على القطاع العام".

وتابع: "كما أكد الأسدي ضرورة أن يكون تنسيق بين اللجنة العليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة ومجلس الاعلى لشباب لوضع مقترحات اكثر جدية وإمكانية تطبيقها وعرضها على مجلس الأعلى للشباب، مشيرا الى ان الوزارة لديها العديد من تجارب التي تحققت ومنها حاضنات الأعمال وهناك إمكانية لتطبيقها في وزارات أخرى، خصوصا وان لدى الوزارة ملاكات متطورة تساعدهم في عملية التأهيل والتدريب وذلك خدمة لتشغيل الشباب الباحثين عن العمل وتخفيف العبئ عنهم. مشددا على عدم ابرام او تجديد عقود العمل للقطاع الخاص الابعد حصولهم على وثيقة تسجيل للمشروع وإجازة ممارسة المهنة من قبل دائرة العمل والتدريب المهني وفقا لقانون الخدمات الصناعية رقم 30لسنة 2000".