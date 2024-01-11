العراق يعلن دعمه لقرار جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام العدل الدولية

2024-01-11 19:44:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعربت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن دعم العراق لقرار جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام العدل الدولية.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تعرب عن دعمها ومساندتها لقرار جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية".وأضافت، أن "الوزارة تعبر عن تقديرها لموقف جنوب أفريقيا الرافض لما تقوم به سلطة الاحتلال من أعمال قتل وتدمير غير مسبوقة بحق قطاع غزة والشعب الفلسطيني".