جمعية كلباء للفنون: المسرح العراقي معطاء ومتجدد دائما

2024-01-11 19:58:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد رئيس مجلس إدارة جمعية كلباء للفنون والمسرح في الإمارات خلفان علي خلفان الدرمكي، اليوم الخميس، أن المسرح العراقي معطاء ومتجدد دائماً.وقال الدرمكي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "سعدت بحضوري إلى بغداد، لأشاهد الفن المسرحي الحقيقي المختلف"، مشيدا، "بمهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح، في بغداد حالياً".وأضاف، أن "المسرح العراقي له خصوصية نشعر بها عندما نشاهد العروض ونحلل الفكرة ونرصد الحركات التي يقدمها الفنان على خشبة المسرح بطريقة مميزة"، لافتا، إلى أن "المسرح العراقي معطاء ومتجدد دائما".وأكد، "أنني عملت مع المخرجين سامي الحسناوي وكاظم النصار، وكانتا تجربتين جميلتين أعتز بهما".