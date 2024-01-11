صلاح الدين.. وضع حجر الأساس لإنشاء جسر رابط بين ناحيتي الإسحاقي والمعتصم

2024-01-11 20:18:00 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديوضع محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير هلوب، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع إنشاء جسر رابط بين ناحيتي الإسحاقي والمعتصم.وقال هلوب، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء جسر بطول 450 مترا، وبعرض 12 مترا على نهرِ دجلة، يربط ناحية الإسحاقي بناحية المعتصم، مروراً بالشارع المار إلى قضاء سامراء والضلوعية والطريق السريع موصل - بغداد".وأضاف، أنه "قريبا سيتم إطلاق مشروع السايد الثاني لناحية المعتصم، والذي يربط الناحية بقضاءي سامراء والضلوعية، وفق مواصفات فنية عالية"، مبيناً، أن "العمل سينطلق بالمشروعين وسيسهمان بتحقيق طفرة نوعية خدمية وتجارية واقتصادية غير مسبوقة، كما أنهما سيحققان انسيابية عالية في حركة السير، و يخففان الضغط الحاصل على الجسور والطرق الأخرى، في مناطق جنوب وشرق المحافظة".