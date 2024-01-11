مصدر رفيع: رئيس الوزراء يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب

2024-01-11 20:54:01 - المصدر: واع





بغداد - واعأكد مصدر رفيع ، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لرئاسة مجلس النواب.وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التقى بممثلي القوى السنية وأكد خلال اللقاء وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين لرئاسة مجلس النواب".وأشار، إلى أن "رئيس الوزراء يحترم مبدأ الفصل بين السلطات ويؤكد باستمرار على التنسيق المشترك من أجل تقديم الخدمات للمواطنين وإقرار القوانين الملحة".وحدد مجلس النواب السبت المقبل موعداً لعقد جلسة اعتيادية يتم من خلالها انتخاب رئيس له.