إيجاز بحالة طقس العراق خلال الساعات المقبلة

2024-01-11 21:02:38 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير تطورات حالة الطقس الى استمرار حالة عدم الاستقرار والامطار في مدن شمال البلاد في اليومين المقبلين.

وتوقع المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور بصفحته في الفيسبوك ان تنتهي حالة عدم الاستقرار "صباح غد الجمعة في باقي المدن مع استمرار بعض الهطول في شرق ميسان وديالى غداً".

وأشار الى هطول متوقع للأمطار خلال هذه الليلة ونهار الجمعة في مدن الشمال والانبار وصلاح الدين وديالى وبعض مناطق الفرات الأوسط وواسط وميسان وشمال ذي قار والسماوة ومناطق متفرقة من البصرة".