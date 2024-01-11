2024-01-11 21:14:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت نقابة المهندسين الزراعيين العراقية، اليوم الخميس، تحديد موعد إطلاق البرنامج التدريبي للمهندسين الزراعيين غير المعينين، فيما أكدت على أهمية هذا البرنامج.وقال المكتب الإعلامي للنقابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه نقيب المهندسين الزراعيين العراقيين رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين العرب الزراعي الاستشاري صادق جعفر المحمداوي، عقد أمين سر النقابة المهندس الزراعي الاستشاري حسين الموسوي، اليوم، اجتماعاً مع خبراء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في مقر النقابة؛ لترتيب الأولويات حول إطلاق البرنامج التدريبي الوطني للمهندسين الزراعيين غير المعينين الذي ستنفذه النقابة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة خلال هذا العام".وأضاف، أن "الاجتماع الذي أشرف عليه المحمداوي، بحث سبل التعاون بين الجانبين في تنظيم البرنامج التدريبي، وتحديد أهدافه ومخرجاته واختيار الكوادر الهندسية المؤهلة للمشاركة فيه".وأكد الموسوي، خلال الاجتماع، على "أهمية البرنامج التدريبي في تأهيل المهندسين الزراعيين غير المعينين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لممارسة عملهم في القطاع الزراعي".من جانبه، أعرب خبراء منظمة الأغذية والزراعة عن "استعدادهم لتقديم الدعم الفني والنصح للجانب العراقي في تنظيم البرنامج التدريبي، وضمان نجاحه".وبحسب البيان، فأنه من المقرر أن يتم إطلاق البرنامج التدريبي الذي يستهدف المهندسين الزراعيين غير المعينين، خلال الربع الأول من العام الحالي.