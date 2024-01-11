اتحاد الصناعات: حضور نوعي ومتميز للقطاع الخاص بمعرض بغداد الدولي

2024-01-11 21:32:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد رئيس اتحاد الصناعات العراقية عادل عكاب، اليوم الخميس، أن مشاركة القطاع الخاص العراقي بنسخة معرض بغداد الدولي الـ47 المقامة حالياً، ستكون نوعية وأكثر تميزاً وخاصة في أجنحة "صنع في العراق".وقال عكاب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المعرض اليوم بوابة ‏للشراكات للعمل المشترك مع الدول المجاورة، لا سيما وأن هنالك دعما حكوميا كبيرا من قبل رئيس مجلس الوزراء لضمان نوعي وكمي متميز للجهات المشاركة".وأضاف، أن "المعرض يتضمن هذا العام حضوراً متميزا لأجنحة شركات القطاع الخاص العراقي وكذلك وجود "ضيف الشرف" السعودية عبر شركاتها وتجارها ورجال أعمالها".وتابع، أن "العراق يتمتع بقطاع صناعي يستحق أن يكون له دور مهم في عملية التنمية وتمثله شركات من القطاع خاص، وأخذ على عاتقه توفير فرص العمل والحد من البطالة وجلب العملة الصعبة".وتابع، أن "معرض بغداد الدولي بدورته الـ47 لهذا العام شهد تغييراً كبيراً، إذ إن الصناعيين عملوا على أن تكون القاعات والأجنحة الخاصة التي حملت اسم "صنع في العراق" الأقوى بين الدول المشاركة، في تنظيمها وترتيبها ونوعية المعروض، لتكون بمستوى اسم العراق"، مشيراً، إلى أننا "لم نستطع الحصول إلا على قاعتين".وتابع عكاب، أن "مشاركة 19 دولة إضافة إلى العراق في معرض بغداد الدولي، حدث لا يمر مرور الكرام مع وجود عدد كبير من رجال الأعمال ونتوقع توقيع اتفاقيات مهمة تصب بمصلحة الصناعة والاقتصاد العراقي".