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القبض على (14) متهما وضبط 3 عجلات مطلوبة في بغداد

القبض على (14) متهما وضبط 3 عجلات مطلوبة في بغداد
القبض على (14) متهما وضبط 3 عجلات مطلوبة في بغداد
2024-01-11 21:46:11 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، القبض على (14) متهما وضبط 3 عجلات مطلوبة في بغداد.
وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بإشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء شعلان علي صالح الحسناوي، نفذت مفارز قسم شرطة النهروان/ مركز شرطة المعامل، واجب تفتيش مشتركا مع الأجهزة الأمنية الأخرى ضمن منطقة المعامل".
وأضافت، أن "الواجب أسفر عن ضبط عدد من الأسلحة غير المرخصة، فضلا عن ضبط 3 عجلات مطلوبة والقبض على (14) متهما بمواد قانونية مختلفة"، مشيرة، إلى أنه "تم تسليم الحالات المذكورة إلى الجهات المختصة أصوليا".

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