2024-01-11 21:46:11 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، القبض على (14) متهما وضبط 3 عجلات مطلوبة في بغداد.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بإشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء شعلان علي صالح الحسناوي، نفذت مفارز قسم شرطة النهروان/ مركز شرطة المعامل، واجب تفتيش مشتركا مع الأجهزة الأمنية الأخرى ضمن منطقة المعامل".وأضافت، أن "الواجب أسفر عن ضبط عدد من الأسلحة غير المرخصة، فضلا عن ضبط 3 عجلات مطلوبة والقبض على (14) متهما بمواد قانونية مختلفة"، مشيرة، إلى أنه "تم تسليم الحالات المذكورة إلى الجهات المختصة أصوليا".