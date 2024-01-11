القبض على (14) متهما وضبط 3 عجلات مطلوبة في بغداد
2024-01-11 21:46:11 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، القبض على (14) متهما وضبط 3 عجلات مطلوبة في بغداد.
وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بإشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء شعلان علي صالح الحسناوي، نفذت مفارز قسم شرطة النهروان/ مركز شرطة المعامل، واجب تفتيش مشتركا مع الأجهزة الأمنية الأخرى ضمن منطقة المعامل".
وأضافت، أن "الواجب أسفر عن ضبط عدد من الأسلحة غير المرخصة، فضلا عن ضبط 3 عجلات مطلوبة والقبض على (14) متهما بمواد قانونية مختلفة"، مشيرة، إلى أنه "تم تسليم الحالات المذكورة إلى الجهات المختصة أصوليا".
أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، القبض على (14) متهما وضبط 3 عجلات مطلوبة في بغداد.
وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بإشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء شعلان علي صالح الحسناوي، نفذت مفارز قسم شرطة النهروان/ مركز شرطة المعامل، واجب تفتيش مشتركا مع الأجهزة الأمنية الأخرى ضمن منطقة المعامل".
وأضافت، أن "الواجب أسفر عن ضبط عدد من الأسلحة غير المرخصة، فضلا عن ضبط 3 عجلات مطلوبة والقبض على (14) متهما بمواد قانونية مختلفة"، مشيرة، إلى أنه "تم تسليم الحالات المذكورة إلى الجهات المختصة أصوليا".