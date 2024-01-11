ميسان.. افتتاح مجمع ماء بطاقة (200) م3 في ناحية علي الشرقي

2024-01-11 21:54:01 - المصدر: واع

ميسان - واعافتتح محافظ ميسان علي دواي لازم، اليوم الخميس، مجمع ماء في ناحية علي الشرقي سعة 200 م3/ ساعة.وقالت محافظة ميسان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المجمع نفذ من ضمن تخصيصات محافظة ميسان (قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لعام 2022) مع خط ناقل بطول (2) كم وشبكة بطول (15،5) كم، مع تجهيز المجمع بمولدة كهربائية قدرة (250) كي في ومحولة كهربائية قدرة (400) كي في".واضافت، أن "المجمع سيغذي قرى (المدلول و الزيادات و العدالة وقرى أخرى) والتي تعتبر من المناطق النائية والبعيدة، مما يحقق أهداف التنمية المكانية لخطط محافظة ميسان".ووجه المحافظ- بحسب البيان- مديرية ماء ميسان بــ "تشغيل المجمع بشكل مستمر، وأكد على توفير الكوادر والمتطلبات الأخرى لاستمرار عمل المجمع"، مبينا، أن "محافظة ميسان مستمرة في دعم قطاع الماء، حيث قامت بإنشاء أكثر من (150) مجمع ماء وأكثر من (143) شبكة و (127) خطا ناقلا خدمت هذه المشاريع أكثر من (557) منطقة وقرية في عموم المحافظة".