اصابة مدنيين بحوادث سير في 3 محافظات

2024-01-11 22:18:38 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصادر عدة في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين بإصابة ومصرع 11 شخصا جراء حوادث سير متعددة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن 3 مدنيين اصيبوا بجروح جراء تصادم عدة عجلات في طريق بعقوبة - الخالص.

واضاف أن المصابين نقلوا الى المستشفى فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة.

وفي كركوك اصيب 5 مدنيين بتصادم عدة عجلات على جسر عرفة بأطراف المدينة.

وبين مصدر امني للوكالة أن أسباب الحوادث الإهمال وعدم الالتزام بالقواعد المرورية ما تسبب بتصادم عدة عجلات وتضررها بشكل كبير مع اصابة عدد من المدنيين.

وفي صلاح الدين، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان مدنيا لقي مصرعه وأصيب اثنين آخرين بحادث تصادم عجلتين على طريق قضاء الدور - تكريت جنوب شرق تكريت.

واضاف ان جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث.

وتشهد صلاح الدين حوادث مرورية مميتة بسبب الاهمال او رداءة الطرق وسوء التنفيذ.