2024-01-11 23:06:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خاض المنتخبُ الوطنيّ العراقيّ بكرة القدم، مساء اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، أولى وحداته التدريبيّة في العاصمةِ القطرية الدوحة التي احتضنتها مراكزُ التدريب في ملعبِ الغرافة، تحضيراً للمشاركة في نهائياتِ كأس آسيا في قطر.

وستنطلق البطولة بنسختها الـ (18) يوم غدٍ الجمعة بمواجهةٍ تجمع المنتخبين القطري ونظيره اللبناني في ملعبِ لوسيل الدوليّ في العاصمةِ الدوحة.

وحضر تدريباتُ المنتخب مساء رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال والنائبُ الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار و الأعضاء كل من غالب الزاملي و يحيى زغير، وشارك في التدريبات جميعُ اللاعبين باستثناء سعد ناطق الذي فضّل الجهاز الطبيّ أن يتدربَ بشكلٍ (خفيف) ومنفردٍ من أجل إزالةِ الإرهاق، على أمل أن يعاودَ التدريب مع المجموعةِ في اليومين القادمين.

وقال المدير الاداري للمنتخب مهدي كريم، ان "اصابة اللاعب سعد ناطق لا تدعو للقلق والاعب سيتواجد في التدريبات يوم غد" مبينا ان "منتخبنا على أتم الجاهزية، للدخول في منافسات كأس آسيا".

وقبل انطلاق التدريباتِ، تحدث مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس مع اللاعبين، حاثاً فيها الجميع على ضرورةِ التركيز منذ الآن بشكلٍ أكبر كون العدّ التنازلي ابتدأ ونحن متواجدون هنا في الدوحة فعلياً في كأس آسيا وليس أجواء معسكر تدريبيّ للبطولة.

ومن المؤملِ أن يُعقدَ صباح يوم غدٍ الجمعة من قبل اللجنةِ المنظمة جدول أعمال اجتماع وصول المنتخبات والذي يشمل (جلسةَ الترحيب، الجلسة الفنيّة، الجلسة الإداريّة، فحص المعدات والتصوير الإعلاميّ).



