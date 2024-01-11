رئيس اللجنة الأولمبية: داعمون بشكل كبير للاتحادات الرياضية

2024-01-11 23:22:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، اليوم الخميس، أن اللجنة داعمة بشكل كبير للاتحادات الرياضية العراقية.وذكر المكتب الاعلامي للجنة الاولمبية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن زار اليوم الخميس تدريبات المنتخب الوطني لسباعيات الركبي بحضور رئيس الاتحاد فريق هزاع، وعضو الاتحاد حسين عمار حيث تنتظر اسود الركبي مشاركة في البطولة العربية لسباعيات الركبي التي ستقام في السعودية منتصف الشهر المقبل.وقال مفتن بحسب البيان، أن "اللجنة الاولمبية داعمة بشكل كبير للاتحادات الرياضية ومن ضمنها اتحاد الركبي وتأمل في تحقيق نتائج ايجابية في البطولة العربية لرجال الركبي".وأضاف: "نسعى بكافة الطرق إلى تحقيق وسام اولمبي من خلال دعم كافة الرياضات والركبي من ضمنها"، مثمناً "الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الاتحاد و رئيسه هزاع و مكتبه التنفيذي في تطوير وتوسيع قاعدة اللعبة والتي تصب في السعي للظهور بمستوى مميز في البطولات القادمة".من جانبه شكر هزاع "زيارة رئيس اللجنة الأولمبية إلى تدريبات منتخب الرجال الذي يشرف عليه المدرب الإيراني حميد رضا والتي ستكون حافز له وللاعبين في الخروج بنتائج ايجابية يرافقها مستوى جيد في البطولة العربية".يذكر أن منتخب الركبي يواصل تدريباته اليومية صباحا ومساء على ملعب كلية التربية الرياضية وعلوم الرياضة قبل الدخول معسكر خارجي في ايران تحضيرا للبطولة العربية.