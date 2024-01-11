رواتب الموظفين والمتقاعدين "مهددة".. منافذ الصرف تهدد بإيقاف شامل لعملها

2024-01-11 23:56:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

هدد أصحاب منافذ صرف الرواتب، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، بإيقاف شامل لعملهم بعد استقطاع جزء من عمولتهم.

وذكر بيان لهم تلقته "بغداد اليوم"، "نحن أصحاب منافذ صرف الرواتب الشريك الرئيس مع شركات الدفع الالكتروني لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ونعمل بأموالنا الخاصة متحملين مخاطر نقل الاموال والتسليب والقتل حيث تعرض الكثير منا لهذه العمليات وكذلك متحملين النقص الحاصل بالاموال المستلمة من المصارف وكذلك الاموال التالفة وحيث ان جميع منافذ الصرف ملتزمة بكافة التعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بعدم اخذ عمولة اضافية على عمليات السحب والبالغة ثلاثة الاف لكل مليون".

ولفت البيان الى ان "مصرف الرافدين، أصدر قراراً باستقطاع مبلغ وقدره ألف دينار على كل مليون دينار عند سحب أموال صاحب المنفذ تحت مسمى (عملية العد والفرز) وكذلك استقطاع ثلاثة آلاف على كل عملية سحب وهذا ينعكس سلباً على صاحب المنفذ علما ان جميع المصارف الاخرى وشركات الدفع الالكتروني لاتستقطع اي اموال عند سحب أصحاب المنافذ".

وقدم أصحاب المنافذ طلباتهم" مهددين "بالتوقف عن صرف الرواتب لبطاقات الموظفين والمتقاعدين الموطنة رواتبهم على مصرف الرافدين لحين تنفيذ مطالبهم".

ولخص البيان المطالب بـ"إلغاء عمولة الاف دينار على أصحاب المنافذ (عمولات العد والفرز)، وإلغاء عمولة ثلاث آلاف عن كل عملية سحب وتخصيص شباك خاص لأصحاب المنافذ، وتوفير الأموال وعدم تخصيص وقت معين للتسليم واستقبال الأموال التالفة بدون أخذ عمولات".