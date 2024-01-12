الزراعة تعلن إيقاف استيراد 7 محاصيل وانتهاء أزمة ارتفاع أسعار البيض

2024-01-12 00:24:06 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، إيقاف استيراد نحو 7 محاصيل بسبب وفرتها، فيما اشارت إلى أنتهاء أزمة ارتفاع أسعار البيض.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزارة الزراعة حققت الاكتفاء الذاتي والفائض لـ7 محاصيل أهمها الطماطم والبطاطا والخيار"، مبيناً أن "العراق اليوم يصدر العديد من المحاصيل وحتى الفواكه، حيث أن المحاصيل الزراعية موجودة بكثرة، والمستهلك العراقي يتوجه لشرائها على حساب المستورد منها".وتابع أنه "حدثت حالة انخفاض في الاسواق العراقية بما يخص اسعار البيض، حيث كان هناك اجتماع لوزير الزراعة مع عدد من منتجي البيض، وكانت الخيارات المطروحة امامهم اما تخفيض اسعار بيع البيض لكي تصل للمستهلك بأقل من الأسعار الموجودة أو يتم فتح الاستيراد والغاء التعرفة الجمركية لتشجيع المستوردين، ولكن منتجي البيض استجابوا لما طرحه وزير الزراعة".ولفت إلى أن "4 ملايين دونم من الاراضي الصحراوية دخلت في الخطة الزراعية".