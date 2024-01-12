2024-01-12 00:29:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024) عن عدد الهجمات التي تعرضت لها القوات الامريكية في العراق وسوريا منذ تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون، بات رايدر، في مؤتمر صحفي، إنه "منذ 17 تشرين الاول 2023، شُنّ 130 هجوماً ضد قواتنا في العراق وسوريا".

وأشار الى ان "العدد الأكبر من الهجمات ضد القوات الاميركية في الأراضي السورية، حيث بلغت 77 هجوماً و53 هجوماً في العراق".

ولفت رايدر الى، أن "الحوثيين شنوا 27 هجوماً على السفن الأمريكية في البحر الأحمر، منذ 17 تشرين الثاني 2023".

وتشن فصائل مسلحة عراقية تسمي نفسها (المقاومة الإسلامية في العراق) هجمات شبه يومية على القواعد العسكرية للتحالف الدولي في سوريا والعراق، منذ شهور.